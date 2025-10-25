Delegación jujeña participó en un encuentro federal

La empresa Agua Potable de Jujuy participó activamente en el cierre del Programa de Formación en Gestión de Recursos Hídricos - Jornada de Integración Federal, un encuentro clave llevado a cabo en Buenos Aires. La presencia de la empresa provincial subraya el compromiso de Jujuy con el desarrollo de políticas hídricas articuladas a nivel nacional.

El programa, promovido por la Escuela Federal de Desarrollo, tiene como meta esencial el fortalecimiento de las capacidades locales y la cooperación entre provincias, promoviendo una visión integral sobre el uso y manejo del agua. Los organizadores destacaron que "avanzar hacia una gestión integrada del agua es crucial para reconocer las diferencias regionales, articular políticas y fomentar el uso responsable del recurso como motor del desarrollo productivo, social y ambiental".

Caso Fraile Pintado

En representación de la empresa jujeña, las ingenieras Silvina Muhana y Eugenia Vargas fueron protagonistas al exponer un caso de estudio local de gran relevancia.

Las profesionales presentaron el "sistema integrado de alerta y gestión de riesgo hídrico de la localidad de Fraile Pintado de la provincia de Jujuy, con enfoque al aseguramiento de la provisión de agua potable y mitigación del impacto de crecidas".

Esta exposición puso en valor el esfuerzo de planificación y conocimiento técnico aplicado para garantizar un suministro seguro de agua potable, incluso ante eventos hidrometeorológicos extremos. La participación "resalta la premisa de que la gestión del agua, un bien común fundamental, debe abordarse con planificación, conocimiento y un compromiso colectivo que articule eficazmente a los distintos actores sociales, tanto públicos como privados", expresaron desde la entidad.