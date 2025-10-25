Jubilado denunció que fue estafado por 878 mil pesos

Un vecino de la ciudad de Libertador General San Martín denunció que fue estafado por la suma de 878 mil pesos, tras ser engañado para un supuesto beneficio por ser jubilado en las boletas de la compañía que presta el servicio eléctrico en Jujuy. El sospechoso le hackeó la cuenta bancaria.

El ilícito sucedió días pasados, cuando por la mañana la víctima, un jubilado de la mencionada ciudad del departamento Ledesma, recibió un llamado telefónico. El hombre atendió y del otro lado de la línea se identificó un aparente operador de la compañía prestataria del servicio eléctrico en Jujuy, quien le ofreció a la víctima una serie de descuentos en las facturas.

En el contexto de una situación económica apremiante en el país y para los jubilados, la víctima accedió al supuesto beneficio. Por esa razón, el aparente representante de la compañía le solicitó los datos personales para abrirle una cuenta bancaria. Tras esto, la comunicación finalizó con la promesa de la gestión de los descuentos.

Sin embargo, horas más tarde, el denunciante notó que de su cuenta bancaria le extrajeron 878 mil pesos y constató que fue estafado por el supuesto operador de la empresa.

Por esa razón, la víctima se dirigió a la Seccional 39° en donde denunció lo que ocurrió y aportó el comprobante de la transferencia del dinero que el sospechoso le sustrajo con los datos que le aportó.