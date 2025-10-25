Palpalá avanza con obras por la calidad de vida de los vecinos

Por la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, continúan desarrollándose en Palpalá, importantes obras y tareas de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad y zonas rurales, ejecutadas íntegramente con recursos municipales que provienen del aporte de los vecinos a través del pago de sus tributos. Estos fondos se traducen en obras concretas que mejoran la infraestructura vial, optimizan la seguridad y elevan la calidad de vida de toda la comunidad.

En este sentido, se avanza con la pavimentación en barrio Constitución y de manera complementaria, se fortalecen las acciones de limpieza y mantenimiento del arroyo Las Martas en coordinación con la Dirección de Recursos Hídricos, junto con un amplio operativo de limpieza y mejoramiento integral de espacios públicos en barrios céntricos, periféricos y zonas rurales, reafirmando el compromiso del ejecutivo con el desarrollo urbano y la calidad de vida de los vecinos.

En barrio Constitución

Con el objetivo de mejorar la circulación y transformar el ingreso al barrio Constitución, se inició la obra de pavimentación sobre calle Roque Alvarado. El proyecto contempla 400 metros lineales de pavimento rígido H21, con una inversión que garantiza calidad y durabilidad de más de 50 años. Además, se incluye la construcción de cordón cuneta y la compactación del suelo, asegurando una base sólida y segura.

REFACCIONES COMPLEMENTARIAS

El arquitecto Franco Alemán, de la Secretaría de Obras Públicas, destacó que estas acciones reflejan el compromiso municipal en la ejecución de las obras y con el bienestar de los vecinos. Asimismo, resaltó que la elección del hormigón H21 responde a la necesidad de asegurar una obra de larga duración, con una vida útil estimada en al menos 50 años. "La idea es que esta sea una obra duradera, que tenga un plazo, por lo menos, de cincuenta años", afirmó Alemán, subrayando el compromiso del municipio con la calidad y la perdurabilidad de las obras públicas.

Arroyo Las Martas

Ante las consecuencias del último temporal, el municipio de Palpalá actuó de manera inmediata para desbloquear el arroyo Las Martas, con apoyo de la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia. Las tareas de limpieza y remoción de residuos se concentraron en el sector del puente peatonal y vial del barrio Carolina, restableciendo el flujo del agua y evitando futuros anegamientos. Estas acciones, que se desarrollan de manera continua durante el año, buscan prevenir riesgos ante la llegada de la temporada de lluvias. El municipio también hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana, recordando la importancia de no arrojar basura al cauce, ser responsables y colaborar con el mantenimiento de una ciudad más limpia y segura.

Realizan mejoras en distintos espacios

La Secretaría de Obras Públicas palpaleña ejecuta además, un amplio plan de mantenimiento de calles, avenidas y espacios verdes. Cuadrillas municipales realizan bacheo en los barrios 25 de Mayo y General Savio, mientras que en Carahunco y otros sectores rurales se llevan a cabo tareas de desmalezado, poda y limpieza integral. También, se intervino en espacios de esparcimiento como el Paseo de los Escultores y el Monumento a Nuestros Orígenes.

Mónica Bolívar, presidenta del Centro Vecinal del barrio Carolina, comentó que personal de la municipalidad trabajó en la limpieza y mantenimiento de sectores del barrio, tanto en el perfilado de la avenida Santibáñez como así también la limpieza de los canteros, la poda de árboles, pintada de cordón cuneta en la avenida Hipólito Irigoyen y en la plaza del barrio se mejoró el sistema de iluminación.

“Agradecemos al intendente Rubén Eduardo Rivarola por su predisposición permanente para el mejoramiento del barrio”, finalizó. Con estas acciones, la Municipalidad de Palpalá reafirmó su compromiso con el desarrollo urbano y el bienestar social, con el aporte de cada vecino que se ve reflejado en obras y fortalecen la calidad de vida de todos.