Licitaron obras para escuela de San Pedro y Maimará

En el Ministerio de Educación se llevó adelante en los últimos días dos actos de apertura de ofertas correspondientes a licitaciones privadas destinadas a la refacción integral de instituciones educativas de la provincia.

Una de las licitaciones es para la refacción integral de la Escuela N° 95 "Almirante Guillermo Brown" y del Jardín de Infantes N° 49, de la ciudad de San Pedro. Para estas obras, presentaron sus ofertas las empresas Bloke SRL, Romano Construcciones, Edinor SA y Tecnoserv.

Posteriormente, en la sede del Complejo Ministerial del barrio Malvinas Argentinas tuvo lugar la licitación privada correspondiente a la refacción integral de la Escuela 13 "Dr. Ernesto Eduardo Padilla" y del Jardín de Infantes 36, de la localidad de Maimará, departamento Tilcara. En este proceso participaron las firmas Sidera SRL, Andina C&C SAS y Geco Constructora.

Ambos actos fueron encabezados por el secretario de Infraestructura Educativa, Matías Torcivia, junto a la secretaria de Crédito Educativo, Eugenia Martínez Alvarado, y el coordinador del Componente Bcie-SIE, Sebastián Farfán. También participaron representantes de las empresas oferentes, miembros de Asesoría Legal de Fiscalía de Estado y el equipo técnico de la UCP Promace.

Con estas acciones, el Promace (Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa) continúa fortaleciendo la infraestructura educativa de la provincia, garantizando mejores condiciones edilicias para la enseñanza y el aprendizaje en todas las regiones de Jujuy.