Narcomenudeo: 60 operativos en la primer quincena del mes

Durante la primera quincena de octubre, se concretaron 60 operativos vinculados a causas por narcomenudeo en distintos puntos de la provincia, que derivaron en el secuestro de 430 gramos de cocaína, 1 kilo 678 gramos de marihuana y cuatro vehículos, entre otros elementos.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, las medidas judiciales se llevaron a cabo por personal de la Dirección General de Narcotráfico de la ciudad capital, Alto Comedero, Palpalá, Monterrico, San Pedro, Perico, Libertador General San Martín y La Quiaca. Las mismas fueron realizadas tras tareas investigativas dirigidas por la Fiscalía especializada en Narcomenudeo.

Se tratan 60 procedimientos que resultaron en el secuestro de 430 gramos de cocaína, 1 kilo 678 gramos de marihuana, una importante cantidad de dinero, tres motocicletas, un automóvil, 29 teléfonos celulares y cinco balanzas de precisión, entre otros elementos.

Un informe al que tuvo acceso El Tribuno de Jujuy detalla que la cantidad de cocaína y marihuana secuestradas son equivalente a 860 y a 3 mil 358 dosis, respectivamente.

Uno de los operativos se registró en un domicilio del barrio Ara San Juan de la ciudad de Perico, contó con la participación de efectivos de la Brigada de Narcotráfico y personal de Infantería de la Unidad Regional 6, bajo las directivas del fiscal Luis Marcelo de Aparici.

En el lugar se procedió a la detención de una persona y al secuestro de 258 gramos de marihuana, 8 millones 86 mil pesos, una motocicleta y celulares, entre otros elementos de interés para la causa.

Mientras que en el barrio Santa Ana de la ciudad de Monterrico, se incautaron 306 gramos de marihuana y 720 semillas, 4 gramos de cocaína, un automóvil y un teléfono celular.

Por otra parte, los efectivos de la Brigada de Narcotráfico de la Unidad Regional 4, bajo las directivas del fiscal Matías Mora, dieron cumplimiento a una orden de allanamiento en el barrio Evita de la localidad de Caimancito.

Allí se secuestraron 425 gramos de marihuana, 25 gramos de cocaína y dos dispositivos móviles.

En tanto, efectivos de la Dirección General de Narcotráfico de la Unidad Regional 1 dieron cumplimiento a una orden judicial de allanamiento dispuesta por la fiscal Angélica Solís, en un domicilio del barrio San Francisco de Álava de la capital jujeña.

En esas circunstancias secuestraron 61 gramos de cocaína, entre otros elementos.