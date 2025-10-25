Andrés Calamaro llega con su gira internacional al Delmi

Andrés Calamaro, el trovador y poeta de generaciones se está reencontrando con su público argentino en el marco de su "Agenda 2025 tour", haciendo emocionar con sus canciones eternas. El próximo 9 de noviembre, la cita será en el Estadio Delmi de la ciudad de Salta.

El músico argentino se encuentra recorriendo Latinoamérica y Europa, como parte de una extensa gira que en la primera parte de este 2025 llegó a Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Irlanda, España, Francia, Dinamarca, así como varias ciudades Argentina.

A su viaje musical todavía le esperan muchos anuncios por delante, pero uno de los más esperados era su regreso a la Provincia de Salta, que es el punto de encuentro de sus seguidores de la región.

Así, "El Salmón" se prepara para una noche imperdible en el Estadio Delmi.

Él es uno de los cantautores hispanos más importantes de las últimas décadas, y promete emocionar con las canciones más emblemáticas de su prolífera carrera, que marcaron la música popular.

Secundado por sus compañeros habituales: German Wiedemer, Julián Kanevsky, Mariano Dominguez, Andres Litwin, Brian Figueroa a lo que se suman la fuerza de los vientos de Andrés Ollari y Pablo Fortuna y un selecto equipo de profesionales, Calamaro brindará un repertorio de nuevas canciones y algunas que llevan un tiempo sin sonar en vivo.

Andrés Calamaro es parte del ADN musical argentino, y su gigantesca fábrica de canciones significa un legado invaluable que atraviesa varias generaciones. Eso sin dudas se respira en cada vivo, en cada show, cuando los temas toman otros matices en nuevas versiones y superan el paso del tiempo volviéndose más fuertes.

Ovacionado, admirado y respetado por una multitud Calamaro ya desbordó de historias y música recintos en Junín, Tucumán, Porto Alegre, Sao Paulo, Cali, Colonia, Dublín, París, Copenhaguen, Bogotá entre otros importantes destinos. También dijo presente en una noche memorable en la edición 2025 del Quilmes Rock en Buenos Aires ante una marea de gente.

Las entradas para el encuentro en Salta están disponibles a través de www.tuentrada.com