Recuperaron bienes sustraídos de un domicilio

Un sujeto fue detenido luego de sustraer numerosos bienes materiales, que fueron recuperados, de un domicilio de la localidad de Yala.

De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado martes alrededor de las 23.20 en una vivienda ubicada sobre un tramo de la ruta nacional N°9 de la mencionada localidad.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a los efectivos de la Seccional 54°, sobre la presencia de un sujeto que extraía elementos de un domicilio, por lo que una comisión se constituyó en el lugar.

La damnificada confirmó al personal policial sobre las sustracciones y tras un recorrido por el sector, el inculpado fue detenido.

Además de tres televisores y una garrafa, entre otros objetos de valor, que estaban ocultos en pastizales fueron recuperados y restituidos a su legítima propietaria.

El inculpado quedó alojado en la Seccional 54°, a disposición de la Justicia, y la damnificada radicó la correspondiente denuncia.