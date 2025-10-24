Proyecto Bosque Vinalito restaura 1.800 hectáreas

A través de alianzas estratégicas y el uso de tecnología para garantizar la trazabilidad y verificación del impacto, Naranja X impulsa en nuestra provincia un programa de triple impacto, que combina innovación tecnológica, desarrollo local y sostenibilidad ambiental, el proyecto Bosque Vinalito.

Para la compañía, "la acción climática va más allá de compensar la huella de carbono: es un motor para la regeneración social y económica". Por eso, la empresa avanzó en la compensación de su huella, potenciando un proyecto que transforma la vida de 70 familias en Vinalito, en el departamento Santa Bárbara, para demostrar que la sostenibilidad ambiental y el desarrollo humano pueden ir de la mano.

Esta iniciativa, impulsada junto a la empresa especializada en naturaleza y agro, Nativas, se da en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cambio Climático que se recuerda hoy. "La carbono neutralidad no es un punto de llegada, sino un compromiso continuo. En Naranja X asumimos la responsabilidad de medir, reducir y compensar nuestra huella, impulsando acciones que contribuyan al bienestar de las personas y del planeta. El Proyecto Vinalito nos permite hacerlo de forma tangible, generando impacto positivo en el ambiente y, a su vez, impacto social y económico en la comunidad donde se encuentra. Elegimos siempre acompañar proyectos como estos, ejemplos de nuevos paradigmas de producción que no solo son rentables sino también muy necesarios de adoptar en un corto plazo", explicó Pablo Bocco, Social Innovation & Sustainability lead en Naranja X.

"En Vinalito demostramos que es posible recuperar el bosque nativo y, al mismo tiempo, regenerar el tejido social y económico de las comunidades rurales. A través de soluciones basadas en la naturaleza, tecnología blockchain y alianzas con empresas como Naranja X, estamos creando un modelo replicable de acción climática que integra transparencia, innovación y desarrollo sostenible", destaca Gaspar Mac, cofundador de Nativas.

Un modelo de acción

Este proyecto "refleja un modelo de acción climática tangible y medible. Allí, el proyecto tiene la misión de restaurar y conservar 1.883 hectáreas mediante prácticas sostenibles, combinando innovación tecnológica (como blockchain para la trazabilidad), rigor científico y una profunda participación comunitaria", explicaron desde Naranja X a través de una entrega a la prensa.

Destacaron, además que el bosque en cuestión tiene un potencial de captura de 77.607 toneladas de CO2 entre 2020 y 2040, el proyecto utiliza la metodología internacional Redd+ y es verificada por la Universidad Nacional de Rosario, para asegurar la transparencia y trazabilidad de los resultados tanto ambientales como sociales.

Conservación y comunidad rural

El proyecto Bosque Vinalito está ubicado en la localidad homónima, a 169 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en una región denominada Gran Chaco, con alta biodiversidad y de importancia en la acción climática global. En este territorio, el equipo de Nativas y 70 familias de la Cooperativa Fraile Pintado trabajan juntos en la restauración del territorio mediante la producción y plantación de especies autóctonas.

El proyecto construyó un invernadero para producir 12.500 plantines por año, asegurando el abastecimiento continuo de árboles nativos como diversas especies de algarrobo. La gestión del vivero está a cargo de mujeres de la comunidad. Además, se incorporaron innovaciones productivas, como el molino de harina de algarroba diseñado especialmente para la comunidad.