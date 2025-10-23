°
23 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Centro de Rehabilitación "Carlos Jure"

ACV: caminata

Habrá asesoramiento, prevención y nutrición saludable desde las 17.30.

Jueves, 23 de octubre de 2025 23:13

El Centro de Rehabilitación "Carlos Jure" de Alto Comedero invitó a la Caminata por el Día Mundial del ACV "Acompañar para reconstruir caminos" que se realizará hoy, a las 17.30, en la fuente de avenida Forestal en Alto Comedero.

Está destinada a expacientes, pacientes con ACV, familiares, cuidadores y comunidad en general.

El personal brindará asesoramiento, prevención, nutrición saludable, promoción de la donación de sangre y registro de médula ósea.

Para prevenir se recomienda sostener buenos hábitos como la actividad física, la alimentación saludable, el control de estrés y los chequeos periódicos de la tensión arterial.

 

Temas de la nota

