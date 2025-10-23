°
23 de Octubre, Jujuy, Argentina
Ciclo lectivo 2025

Desde hoy reunión informativa del examen de ingreso a 1º año

Las 12 instituciones restantes la harán el 27, 28 y 29 de este mes.

Jueves, 23 de octubre de 2025 23:10
RINDEN EXAMEN EL VIERNES 31

El Ministerio de Educación de Jujuy informó a los padres y tutores de estudiantes preinscriptos en las 15 escuelas públicas con instancia evaluativa el 31 de octubre para el ingreso a 1º año que desde hoy se realizará la reunión informativa.

En la fecha y desde las 8 se efectuará en el Colegio Nº 3 "Éxodo Jujeño" de la Capital, desde las 15 en el Colegio Nº 1 "Domingo Faustino Sarmiento" de Palpalá y a partir de las 20 en la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Coronel Manuel Álvarez Prado" de San Pedro.

El lunes, a las 18.30, se desarrollará en la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Escolástico Zegada" de la Capital. Mientras que el martes será el turno de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "General Savio" de Palpalá a las 8.30, a las 9 en el Secundario Nº 65 "Nikola Tesla" de Libertador y en el Secundario Nº 70 de Calilegua. A las 11 en la Escuela Provincial de Artes Nº 1 "Medardo Pantoja", a las 13.30 en la Escuela de Comercio Nº 1 "Profesor José Antonio Casas"; a las 16 en la Escuela Técnica Provincial "Aristóbulo Vargas Belmonte" y en el Colegio Secundario Nº 60 de San Pedro (consultar horario en institución).

El 29, desde las 8, será la reunión en el Colegio Nº 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" y en el Colegio Nº 2 "Armada Argentina", ambos de capital.

Los dos colegios en los que deberá consultarse en la institución son el Secundario Nº 68 de Perico y la Escuela Provincial Agrotécnica Nº 4 "Nelly Arrieta" de Libertador.

El examen escrito de Lengua y Matemática del 31 dispondrá de 80 minutos para cada área.

 

