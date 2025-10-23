Las tres propuestas de Gimnasia y Esgrima

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió en las últimas horas el descargo formal de Gimnasia y Esgrima, tras los incidentes que derivaron en la suspensión del encuentro frente a Deportivo Madryn, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional del fútbol argentino.

El organismo había otorgado al club un plazo de 48 horas para exponer su versión de los hechos, luego de que el árbitro Lucas Comesaña decidiera dar por terminado el partido al denunciar amenazas hacia él y su cuerpo arbitral.

En su comunicado oficial, el "Lobo jujeño" confirmó que cumplió con los plazos establecidos en el boletín 6773 del Tribunal. En el texto, Gimnasia de Jujuy solicitó la reanudación del encuentro en el estadio "23 de Agosto", a puertas cerradas y haciéndose cargo de los gastos de traslado y estadía del equipo rival, con el fin de completar el compromiso suspendido.

Además, la institución planteó alternativas subsidiarias en caso de que no se apruebe su primera propuesta: la posibilidad de reanudar el juego en una sede neutral, también sin público y bajo las mismas condiciones económicas; o, en última instancia, la repetición total del partido, garantizando la igualdad deportiva entre ambas partes.

Comesaña había dicho, diálogo con TyC Sports, los motivos que lo llevaron a suspender el partido: "Suspendí el encuentro por cosas que no deben pasar. La amenaza fue hacia los cuatro jueces, primero hacia el cuarto árbitro y luego hacia todos, puntualmente al cuarto y a mí".

Además el árbitro remarcó que "no existían las garantías necesarias de seguridad" para continuar el juego y aseguró que el Tribunal "actuará de acuerdo a su informe".

La resolución oficial del Tribunal de Disciplina podría conocerse hoy o mañana, una vez analizados los descargos de ambas partes. La intención del organismo es emitir el fallo sin demoras, dado el ajustado calendario del torneo y la necesidad de no retrasar las instancias decisivas, donde el duelo de vuelta será el domingo 2/11.