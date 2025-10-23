"Estoy acá" de Rosario se presenta en capital y Tilcara

Este viernes a las 21 en La Mar en Coche (Puna 173, barrio San Pedrito), y el sábado a las 20.30, en el Teatro Red Mote de Tilcara (avenida Costanera esquina Bolívar), la Compañía La Hormiga de Rosario de Santa Fe, presentará la obra "Estoy acá", de teatro de objetos y materiales).

Se trata de una obra para adolescentes y adultos, a cargo de Cecilia Piazza, con dirección de María Celia Fernández y la asistencia de dirección de Yeni Mata. La música original es de Pablo González. El sonido y las luces son de Mauro Carreras.

Los textos fueron inspirados en "Lugares posibles" de Vivi Benito.

Propone un viaje poético a través de los sentidos. Papel, plástico y objetos dialogan con el cuerpo en escena, creando un lenguaje propio que interpela y conmueve.

Una mujer se sumerge en su propio devenir. En medio del vértigo cotidiano, se enfrenta a un mundo que la asfixia, pero también descubre nuevas formas de habitarlo. A través del juego y la experimentación con los materiales, su búsqueda la lleva a un universo sensible donde lo inerte cobra vida y la transformación es posible.

Esta obra fue distinguida con el Premio Nacional Javier Villafañe 2024, y obtuvo nominaciones al Mejor espectáculo unipersonal y Mejor espectáculo experimental, y Mención especial por la investigación y experimentación con la materia.

Después de la obra habrá una charla con los artistas. 4334389

Por reserva de entradas, los interesados pueden comunicarse para la función en La Mar en Coche, al 3884334389; y por la función en el Teatro Red Mote, al 3884609406.