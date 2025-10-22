Corte de agua en Bº Calsina y zonas aledañas por una falla mecánica

Agua Potable de Jujuy informó que este miércoles se realizará un corte programado del servicio en los barrios Calsina, Éxodo Jujeño y el complejo de 281 Viviendas. La interrupción es necesaria para realizar trabajos de reparación urgentes en una válvula del sector que presenta una falla mecánica.

Los trabajos se concentrarán en la Avenida Fuerza Aérea, a la altura de Cabo Varas, del lado del Bº Calsina. Personal especializado de la empresa procederá a la reparación inmediata de la válvula para restablecer el servicio en óptimas condiciones.

El horario estimado para la interrupción del suministro es de 9:00 a 11:00. La empresa asegura que los trabajos se realizarán de manera intensiva para minimizar las molestias y solucionar la falla en el menor tiempo posible.

Desde Agua Potable de Jujuy solicitaron comprensión a los vecinos afectados por las molestias ocasionadas y recomendaron tomar los recaudos necesarios, como almacenar agua para el consumo durante el lapso que dure la reparación.