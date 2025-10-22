Robó medio millón de pesos en un comercio

Un sujeto irrumpió en un comercio barrial, amenazó a la empleada con un arma blanca y se fugó con más 500 mil pesos.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 22.30 en una despensa ubicada en un sector del barrio 540 Viviendas de la ciudad de Libertador General San Martín.

Fue en esas circunstancias que un sujeto ingresó al comercio, amenazó con un arma blanca a una joven de 20 años que atendía el lugar y exigió que entregara todo el dinero.

Allí inició un forcejeo entre los protagonistas que concluyó cuando el inculpado intentó apuñalar a la víctima, se apoderó de la recaudación del día y emprendió la fuga.

Posteriormente la joven relató lo sucedido a su empleadora y juntas se dirigieron a la Seccional 11°, donde radicaron la denuncia y mencionaron a los efectivos que en sustrajeron más de 500 mil pesos.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 4, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.