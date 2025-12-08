Festejo con la inauguración de un playón deportivo

ABRA PAMPA (Corresponsal). Durante el acto conmemorativo del Día Internacional de la Discapacidad se inauguró en Abra Pampa el playón deportivo del Centro de Discapacidad ubicado sobre la avenida Mitre. El espacio ideado para la integración, permitirá que los alumnos desarrollen actividades deportivas y culturales en condiciones de igualdad.

OBRA DE TEATRO | PUESTA EN ESCENA DE “EL ARBOL DEL HUANCAR”

La ceremonia reunió a autoridades municipales, docentes, estudiantes y familias del centro, quienes acompañaron la apertura de este lugar que busca promover la inclusión a través del deporte, la recreación y la cultura.

JUAN CARLOS CONDORI

En su discurso, el intendente abrapampeño, Ariel Machaca, subrayó la trascendencia de la jornada. "Estoy muy contento de compartir este momento en el que inauguramos un nuevo espacio dentro del Centro de Discapacidad. Quiero agradecer al secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Condori, a la directora Abigail Carrillo y a cada uno de los docentes por el compromiso y el trabajo que realizan día a día. Lo más importante es la participación de los alumnos y el acompañamiento de las familias, porque juntos podemos superar las dificultades y seguir creciendo".

BAILE | ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN PUNEÑA.

"Este playón deportivo es un sueño hecho realidad, un lugar que fortalece la inclusión y abre oportunidades para que los chicos desarrollen sus actividades en igualdad de condiciones. Nuestro compromiso es seguir habilitando espacios que integren y acompañen. Disfruten de este logro, que es de todos", finalizó el jefe comunal.

Por su parte, el secretario de Acción Social, Juan Carlos Condori, destacó el valor del trabajo colectivo y la necesidad de seguir generando oportunidades. "El día de la discapacidad nos recuerda que no debemos poner límites, sino abrir caminos de integración. Nuestro compromiso es incluir a los chicos en actividades que valoren la diversidad y fortalezcan la igualdad. Durante este año hemos trabajado para que cada uno participe plenamente, y seguiremos haciéndolo. La clave está en respetarlos, reconocer sus capacidades y derribar prejuicios que aún persisten. Felicito al señor intendente por esta obra que inaugura un espacio pensado para la inclusión. Este playón deportivo simboliza que las barreras pueden y deben ser superadas", concluyó.

Tras los discursos, se realizó el tradicional corte de cinta y se habilitó el playón con un colorido baile de zumba y la puesta en escena de la obra teatral "El árbol del Huancar", protagonizada por jóvenes que lucieron máscaras de animales confeccionadas por ellos mismos. Además, los presentes recorrieron los stands con producciones de los talleres de marroquinería, historia oral y artes plásticas. La jornada concluyó con un almuerzo comunitario.

Más allá de la inauguración de una obra de infraestructura, el acto dejó un mensaje claro: la sociedad debe mirar de frente la discapacidad, derribar barreras y construir espacios donde la diversidad sea reconocida.