Hoy Alborozo Navideño en Humahuaca

Con las honras a la Inmaculada Concepción de María, el municipio de Humahuaca inicia hoy el Alborozo Navideño que incluirá las celebraciones por el nacimiento del Niño Jesús programadas por la Prelatura de Humahuaca a las cuales brindará su colaboración.

En la Ciudad Histórica el festejo se vive con mucha intensidad y unión en las familias, que concurren mayoritariamente a la iglesia durante todo diciembre preparándose espiritualmente para recibir al Salvador, a la vez se suman a las actividades previstas en el programa municipal.

A las 10.30 en la plaza "Sargento Gómez" se desarrollará el acto inaugural y a las 11 en el Salón del Bicentenario, se realizará el Concurso de arbolitos y pesebres autóctonos donde intervendrán vecinos e instituciones del pueblo.

El Alborozo Navideño es una propuesta más dentro del tradicional Alborozo Humahuaqueño que inició semanas atrás con el XXXIX Encuentro de la minga y de la copla, en el hermoso paraje de Juiri, distrito Rodero dando inicio a la vez, a las festividades populares del verano y el carnaval.

Las misas de Navidad y de Año nuevo, las adoraciones con los pesebres, la misa de los Santos Reyes, la procesión de los Reyes Magos estarán incluidos en el Alborozo Navideño; además se realizarán concursos de pesebres, visitas a pesebres, el pesebre viviente, espectáculos musicales, el recital de villancicos y otras actividades organizadas por el municipio a través de su Secretaría de Cultura y Educación.

Algunos de los pesebres que son protagonistas todos los años en las adoraciones por las calles del pueblo, son Estrella de Belén (Pucara), El obrerito (Valiazo), Niño redentor (San Roque), Pastorcitos de Belén (Uquía), Campanitas de Belén (Coctaca), Angeles y serafines, Sagrado corazón, entre otros con muchos años de historia.

En esta segunda semana de Adviento y en la oración familiar de ayer donde se encendió la segunda vela de la corona, como un signo de llamado a la conversión y rechazar el pecado, la Iglesia motivó a los humahuaqueños acoger el don de la reconciliación mediante la confesión.

En los días que transcurrirán hasta la Noche Buena, los grupos de niños adoradores comenzarán a ensayar y se irán amando los pesebres en las casas, instituciones y en la plaza "Sargento Gómez" a cargo del municipio, también se ornamentarán los espacios públicos transmitiendo el espíritu navideño.