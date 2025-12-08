Venden en forma directa lotes en zona del perilago

La Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques (Adsd) de Jujuy relanzó la oferta pública para la venta directa de lotes destinados al desarrollo de emprendimientos turísticos en la zona del perilago del dique La Ciénega.

Con esta medida, que estará disponible hasta el 19 del corriente mes, se aspira "atraer inversiones privadas y aumentar la capacidad de alojamiento de cara a la próxima temporada".

En una entrega de prensa oficial, el titular del organismo, Andrés Aparicio, puso de relieve que "este proyecto data de 2018 y se sustenta legalmente en la modificación de la Ley 6.049, la cual faculta a la Agencia a ejecutar este tipo de actividades".

ANDRÉS APARICIO

"Se trata de un proyecto que viene desarrollándose con el fin de potenciar el desarrollo turístico incentivando la inversión privada en los diques de la provincia, dando mayor seguridad jurídica al privado para el desarrollo de los espejos de agua", remarcó el funcionario.

Aparicio precisó que las tierras ofrecidas están destinadas "exclusivamente a desarrollos de índole turístico, como cabañas, casas de fin de semana y distintas tipologías de hospedaje".

"Si algo nos hace falta acá, sobre todo en los espejos de agua, son camas para hospedar a la gente que viene. Ya se viene una nueva temporada y estamos en ese proceso de aumentar la cantidad de camas, y esto es un paso más que estamos dando", subrayó.

Aparicio sostuvo que "el proceso de venta cumple con todos los requisitos legales" y que la actual oferta es una extensión de una licitación pública previa, con sus respectivas publicaciones en diarios de mayor tirada y en el Boletín Oficial.

En cuanto a la transparencia del proceso, el titular de la Agencia aclaró que los pliegos de bases y condiciones están abiertos "absolutamente a todas las personas" y se puede acceder a ellos de manera gratuita a través de la página web del Gobierno de Jujuy o retirándolos en las oficinas ubicadas en República del Líbano 226, tercer piso, del barrio Gorriti.