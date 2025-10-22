Fandom de la banda coreana BTS proyecta sus conciertos en Jujuy

Este viernes se podrán ver dos conciertos de la banda coreana BTS, en la pantalla del Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190), en el marco de un ciclo de proyecciones organizado por el grupo Purple Army Jujuy.

La propuesta forma parte del denominado "BTS Movie Weeeks", una experiencia internacional que celebra los espectáculos más emblemáticos de la banda. Ante la ausencia de una transmisión oficial en cines locales, las fans jujeñas decidieron llevar esta vivencia al teatro, y eligieron la sala de El Pasillo.

Se proyectará a las 16.30 "2019 Love Yourself: speak yourself- London", y a las 19 "2021 Muster Sowoozoo".

Conversamos con Sandra Llanos y Adriana Llanes, dos de las integrantes del fandom en Jujuy, y organizadoras de este ciclo que tuvo su primera parte el 10 de este mes, con otros dos con conciertos anteriores icónicos de BTS.

"Cada concierto tiene una duración aproximada de dos horas y conserva todas las presentaciones originales, permitiendo revivir la energía de los shows que marcaron la historia de BTS", explican.

Por reservas, los interesados deben pedir sus entradas al Instagram @teatroelpasillo o a los Wathsappp 3885382073 o 3884534458.

DE PURPLE ARMY JUJUY | SANDRA LLANOS Y ADRIANA LLANES.

El grupo Purple Army Jujuy, se formó hace varios años, y venía haciendo el proyecto de pantallas, que es promocionar o publicar en las pantallas de publicidad que están colocadas en distintas partes de la ciudad, eventos y fechas importantes sobre la banda. Se juntan a festejar el cumpleaños de cada uno de los integrantes de la banda, en distintos lugares y de distintas formas.

Se sienten atraídas por "lo que dejan el tema de sus canciones", explica Sandra. "Son siete los integrantes, o sea que tenemos siete fechas para celebrar, y hacemos, publicaciones, juntadas, eventos. También nos juntamos en julio para el aniversario del fandom".

Actualmente el fandom jujeño de BTS está integrado por 116 personas, que sólo se propone compartir el gusto. Dice Sandra, que lo del ciclo de conciertos proyectados en el Pasillo surgió porque hasta el momento, lo más cercano para poder ver los concierto era Salta. No es material de fácil acceso, hay que tener el DVD, explican las chicas.

Adriana explica que las letras de BTS "hablan del amor a sí mismos, de hacer lo que uno quiere hacer, invitan a expresarse sin reprimirnos de decir los que sentimos".

BTS es una boy band surcoreana formada por Big Hit Entertainment, conformada por siete integrantes (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook).

El nombre del grupo, BTS, es una abreviatura de la expresión coreana Bangtan Sonyeondan, que literalmente significa "Boy Scouts a prueba de balas".

El grupo debutó el 13 de junio de 2013 con la canción "No More Dream".

El nombre de su club de fan oficial es Army, acrónimo de "Adorable Representative MC for Youth".

En sus inicios BTS tuvo un éxito moderado, primero con la publicación de su álbum debut simple "Cool 4 Skool", y a partir del 2015 empieza a ganar popularidad y a establecer su reputación como un grupo socialmente consciente con sus lanzamientos de la serie "The Most Beautiful Moment in Life Part 1, Part 2", y el álbum recopilatorio "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever", con los que también entra por primera vez en la lista Billboard 200.

En 2016 lanzan el álbum "Wings", que se convirtió en el primer disco de la banda en vender más de un millón de copias en Corea del Sur, como con su reedición You Never Walk Alone.

Para 2017, BTS empieza a ser reconocido a nivel internacional como el principal promotor de la ola coreana.