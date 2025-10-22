"Corazón salvaje" de David Lynch

El ciclo de cine de Teatro El Pasillo, está presentando en este mes, filme de David Lynch.

El encuentro es cada jueves a las 21 en la sala de José de la Iglesia 1190, presentado por Bruno Gareca.

Mañana se verá "Corazón salvaje", con Nicolás Cage y Laura Dern.

Durante un permiso carcelario, Sailor va a ver a su novia Lula y ambos deciden huir a California. La madre de la chica, que se opone a esta relación, se pone en contacto con un mafioso para que elimine a Sailor. En realidad, quiere deshacerse de él porque el joven presenció cómo ella y su amante asesinaban a su marido. La huida de Sailor y Lula va acompañada de turbios acontecimientos y sórdidos recuerdos.