Autoridades de mesa: 92% confirmadas

La respuesta de las autoridades de mesa que se desempeñarán en San Salvador de Jujuy durante las elecciones nacionales del domingo ayer superó holgadamente la capacidad del salón "Vélez Sársfield" en Tribunales en el primer día de capacitación presencial. Muchos quedaron afuera y hubo quienes recibieron el manual y se retiraron tras dejar consignada su asistencia; sobre todo quienes estaban acompañados por niños escolares.

Como confirmó al inicio la prosecretaria electoral federal de Jujuy Alejandra Canónica, quienes tengan dudas pueden concurrir cualquier otro día de la semana porque la formación se repetirá a diario, a las 18, hasta el viernes.

OFERTA ELECTORAL COMPLETA | EL CARTEL INCLUYE A LOS CANDIDATOS SUPLENTES.

La constitución de las mesas en caso de ausencia de alguna de las autoridades sigue siendo una de las consultas predominantes. La funcionaria electoral tranquilizó a los asistentes informando que el 92% de los designados en la provincia está confirmado pero a la vez detalló cuál es el procedimiento a seguir para que las mesas puedan funcionar completas.

Vale recordar que el domingo en Jujuy se habilitarán 1.806 mesas en 305 escuelas y que se nombraron alrededor de 4.500 autoridades de mesa entre presidentes, vicepresidentes y suplentes.

URNA CON LAS FAJAS DE SEGURIDAD

En cuanto al nuevo instrumento electoral, la Boleta Única de Papel (BUP), Canónica precisó que habrá 350 electores por mesa por lo cual cada talonario tendrá 365 BUP, que es la cantidad de empadronados más un 5%.

La estimación es que las autoridades están empadronadas en su mesa por lo cual podrán votar primero pero en caso de no ser así no pueden salir del establecimiento así que tendrán justificado el no voto. Especificaron que los únicos agregados que podrán realizarse serán los delegados y el Comando General Electoral a cargo de la seguridad.

Deberán estar el domingo a las 7 en la escuela asignada por la Justicia Electoral con su DNI y la designación impresa.

Consideran que será más fácil

La prosecretaria consideró que esta elección será mucho más fácil para el desempeño de las autoridades de mesa porque ya no está el cuarto oscuro, la BUP tiene toda la oferta electoral en un único instrumento y solo la

tendrán en sus manos el domingo porque están resguardadas en la Secretaría Electoral del

Juzgado Federal Nº 1 de Jujuy.

Todo el material electoral estará dentro de la urna, en el aula se ubicarán las dos sillas para las autoridades de mesa y

hasta 7 para los fiscales (uno por cada fuerza política que se presenta) y la cabina de votación se instalará en una mesa.

Hasta las 8 del domingo deberán colocar los carteles, entre ellos la oferta electoral

completa, disponer los padrones y firmar el acta de inicio.

Se recordó que solamente el presidente firma la BUP y la entrega a cada elector con una lapicera. Está prohibido sacar fotos al voto.