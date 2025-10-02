Jujuy consiguió su objetivo

Jujuy logró el posicionamiento que buscaba en la Feria Internacional de Turismo de América Latina que congregó a miles de asistentes y registró un crecimiento del 13% entre las dos primeras jornadas abiertas al público en general.

FIT demostró por qué es uno de los puntos de encuentro más importantes a nivel mundial, en ella se apreció no solo un crecimiento en la cantidad de visitantes, sino también en la originalidad y diversidad de propuestas, con destinos nacionales e internacionales que mostraron lo mejor de su cultura, su gastronomía y atractivos turísticos.

La Provincia llevó gastronomía, vinos de los Valles templados y de Altura, el Tren Solar de la Quebrada, los productos Jujuy, sí quiero y Las rutas del cielo, también Las rutas del vino, las bellezas naturales y demás propuestas.

No hay ninguna duda que FIT es el espacio ideal para conectar a los profesionales del sector con el público viajero.

Con la presencia de más de 1.700 expositores, el color y la energía fueron protagonistas con propuestas culturales y espectáculos que llenaron de vida cada rincón de FIT.