Incendio en Ledesma afectó suministro eléctrico en varias localidades

Un incendio registrado en las últimas horas en la zona de Ledesma provocó serias complicaciones en el servicio eléctrico, luego de que las llamas afectaran una línea de Media Tensión.

Según confirmó la empresa EJESA, alrededor de las 19:50 horas el fuego provocó la caída de dos conductores, impactando directamente sobre el Distribuidor Chalicán.



Como consecuencia, varias localidades quedaron sin suministro eléctrico, entre ellas Colonia 8 de Septiembre, Chalicán, El Quemado y parte de Fraile Pintado

Desde la empresa se informó que personal técnico se encuentra en el lugar y que las tareas de reparación comenzarán una vez que los focos de fuego sean controlados, con el objetivo de garantizar la seguridad del personal. Luego de ello, se procederá a la revisión de la traza, la evaluación de los daños y la sustitución de los conductores quemados.

Hasta el momento, no se reportaron heridos y las autoridades trabajan de manera coordinada para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.