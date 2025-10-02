El audio de Pequeño J: "Ando corrido, me tienen humillado"

Un material de enorme valor para la investigación se conoció en las últimas horas en el marco del expediente por el triple femicidio de Florencio Varela. Se trata de un audio atribuido a “Pequeño J”, señalado como el cerebro detrás de la matanza de Brenda del Castillo, Morena Verdi y la adolescente Lara Gutiérrez. En ese registro, el prófugo cuenta con crudeza cómo atravesaba sus días de escape rumbo a Perú y lanza frases que exponen tanto su estado de ánimo como la forma en que percibe a su entorno.

En la grabación, que trascendió a través de allegados a la causa, se lo escucha relatar su situación a una persona de confianza. Allí confiesa: “Espera a que arregle este problema, porque yo ando corrido, no ando ni en mi casa, en lugares lejos y es feo porque tengo que viajar humillado y nunca tuve que humillarme por nadie”. El tono es el de alguien asfixiado por la presión, que intenta justificar la clandestinidad en la que se mueve.

Lejos de mostrarse arrepentido, el supuesto líder narco reconoce la tensión que lo rodea y los conflictos económicos que lo persiguen. “Los tíos me cobran, todos quieren mi plata, me estoy volviendo hijo de puta y no quiero que tú veas lo que pasa”, le confiesa a su interlocutora, como si buscara exponer la carga que dice soportar. Y termina el mensaje con una promesa: “No te quiero ver estresada, ni triste, ni nada. Quiero que estés tranquila, cuando pueda te voy a traer para aquí, quiero que estés bien”.

La difusión del audio ocurre en simultáneo con otro movimiento clave en la causa: el viaje a Perú de Matías Ozorio, sospechoso directo en la trama del triple homicidio, quien será indagado este viernes por la Justicia argentina. Con su arribo, la investigación suma un eslabón fundamental, ya que los fiscales creen que podría aportar datos sobre la logística del crimen y la supuesta responsabilidad de “Pequeño J”.

Hasta ahora, el acusado central solo habló públicamente en una oportunidad. Ante la consulta de periodistas, lanzó una sola frase: “Soy inocente”. Sin embargo, sus dichos en privado muestran a un hombre desbordado por la persecución, aunque sin dar ninguna explicación sobre su participación o no en los asesinatos que conmocionaron a Florencio Varela.