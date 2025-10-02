Jujuy en la segunda edición anual del Global Big Day

El Parque Nacional Calilegua y el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos intervendrán el próximo 11 en la segunda edición anual del Global Big Day que se desarrollará en todo el mundo. Es la iniciativa de observación de aves en la que miles de personas alrededor del planeta registran en simultáneo la mayor cantidad posible de especies de aves en libertad.

La jornada se realizará con la participación activa de la Administración de Parques Nacionales, Aves Argentinas y sus Clubes de Observadores de Aves, eBird Argentina, provincias y municipios junto a integrantes de las alianzas estratégicas locales y regionales. La convocatoria fomenta la participación inclusiva de las comunidades en un evento de impacto planetario.

El Día Global de Observación de Aves es una gran oportunidad para descubrir miles de especies características de nuestra avifauna y sumergirse en la belleza natural del país a través de una experiencia en los parques nacionales.

En el Monumento natural Laguna de los Pozuelos (en la Puna jujeña) el 10 desde las 10 se dictará un Taller informativo educativo a participantes y público en general, donde brindarán indicaciones sobre cómo observar aves, Tips para uso de binoculares, uso de guía de aves, y carga de datos a eBird.

La actividad estará a cargo del biólogo Flavio Moschione y personal del área protegida; desde las 14 será la práctica del taller con observación de aves en la laguna del Huancar. El 11 en el área protegida la actividad se desarrollará entre las 9 y 17 (con ingreso hasta las 15) para aficionados en la temática de la ornitología y público en general.

Por más información e inscripción previa contactarse a los números de teléfonos : 11 4383-0964 interno 59001 / 03883 302000; Email: [email protected]

En el Parque Nacional Calilegua el 11 a las 6.30 será la salida de observación de aves con puntos de encuentro el Centro de Visitantes de Aguas Negras, salita de interpretación de El Bananal, y zona sur del Parque Nacional Calilegua.

A las 16.30 salida de observación de aves desde el Proyecto Reserva Natural Educativa Municipal de Caimancito. Más información e inscripción llamar al número de teléfono 388 4470797 y 3886 698386; Email: [email protected]/ [email protected]