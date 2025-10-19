Gran convocatoria en la Expo Jujuy Emprende

Ayer, previo a la celebración más esperada, gran cantidad de jujeños visitó Ciudad Cultural para recorrer la edición especial de Jujuy Emprende con motivo del Día de la Madre, donde más de 250 emprendedores que participaron con sus productos. El evento además contó con sorteos especiales, artistas y mucha diversión.

Esta nueva propuesta que buscó generar un espacio donde emprendimientos locales para que puedan ofrecer sus productos para de esa manera potenciar las ventas y el acercamiento con la comunidad.

LA COORDINADORA LEILA UBEID

En dialogo con El Tribuno de Jujuy, la coordinadora de la Unión de Emprendedores de Jujuy Leila Ubeid destacó que el lugar estuvo repleto "y sigue llegando gente, a pesar de la lluvia, la convocatoria fue impresionante".

Asimismo, Ubeid resaltó el propósito principal de la actividad: "Realmente había una enorme necesidad insatisfecha que el Gobierno de Jujuy supo escuchar. Un grupo importante de 500 emprendedores locales que no tenían un lugar donde poder exponer sus manualidades y artesanías. Hoy gracias al esfuerzo de Gobierno hemos podido concretar este espacio", dijo.

SORTEO | LOS MÁS DE 250 EMPRENDEDORES APORTARON PRESENTES.

Cabe destacar que el evento contó con incontables regalos y obsequios que se sortearon en vivo, un desfile de moda en el que se mostró una selección de creaciones jujeñas, un show de "body paint" con el artista Ezequiel Torres; la presentación de la Banda de Música de la Policía de la Provincia, y la actuación de artistas locales.

Entre los emprendimientos destacaron, los productos artesanales, gran variedad de marroquinería, marcas de indumentaria, joyas, aromatizantes, velas aromáticas, bijouterie artesanal, mates entre otros sin embargo también hubo degustación de productos tales como cookies, tartas y tortas especiales. Un gran abanico de obsequios para poder regalarle a mamá, como una pequeña retribución al amor que nos brinda.