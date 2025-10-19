Un grupo de sospechosos es buscado por el robo de 120 metros de cable del tendido eléctrico público de la ruta provincial N° 43, a la altura del acceso al barrio Pozo de las Avispas, de la localidad de Monterrico. La situación generó preocupación en los vecinos del lugar porque se quedaron sin electricidad en el exterior de sus viviendas.

El ilícito fue advertido días pasados por la noche, cuando efectivos policiales dieron alerta a la Brigada de Investigaciones de El Carmen acerca de la sustracción ocurrida, a pedido del ayudante fiscal del ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por esa razón, alrededor de las 22 una comisión de dirigió hasta el lugar conocido como Pozo de las Avispas, en las inmediaciones de la ruta 43, del departamento El Carmen.

En esas circunstancias, los uniformados arribaron al escenario del hecho. Allí se encontraba el intendente de la localidad de Monterrico, por tratarse de su jurisdicción, el secretario de Obras Públicas, además de personal municipal, quienes también se acercaron para constatar lo ocurrido a pedido de los vecinos.

Fue entonces, que al ser entrevistado por los efectivos, el funcionario municipal de Obras Públicas explicó que se trataba de un alumbrado de luces led que hacía poco tiempo que se había instalado. Además de ser quien estuvo encargado de las labores para brindar el servicio eléctrico de las inmediaciones.

También en la inspección de manera conjunta entre los agentes y los funcionarios municipales, se pudo comprobar que los sospechosos robaron 120 metros de cable de las cercanías al barrio Pozo de las Avispas, por lo cual el alumbrado público no funcionaba y los vecinos se comunicaron con las autoridades municipales para informar lo ocurrido.

Finalmente, los efectivos de la Brigada de Investigaciones de El Carmen quedaron a cargo de las pesquisas para identificar a los sujetos que robaron el bien público y afectó a quienes se domicilian en la zona, además de los conductores que manejan por la ruta 43.