Incendios siguen bajo observación

Las lluvias del viernes y la mañana de ayer trajeron alivio a los equipos que combatían los incendios en el departamento Ledesma.

Los brigadistas de la provincia, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (Snmf) y de Parques Nacionales, continuarán supervisando las zonas afectadas. Hoy al amanecer estarán atentos de "posibles humos que puedan llegar a surgir" de sectores en los que el agua no haya penetrado del todo.

Las precipitaciones en la zona rondaron los 30 y 75 mm, mejoraron la situación pero el fuego aún no está totalmente controlado, por esa razón en la jornada los brigadistas realizarán guardia de cenizas, es decir, una operación de seguridad para vigilar la zona quemada y detectar posibles rebrotes del fuego.

Respecto al personal y recursos afectados, se informó que se contó con 2 aviones hidrantes, 1 avión vigía y 1 helicóptero con helibalde, provistos por el Snmf.

Además, hubo 30 brigadistas de las Bases Provinciales de El Brete, Palma Sola, San Pedro y Humahuaca, junto con 30 combatientes de las Brigadas Nacionales de la región NEA y Centro; y brigadistas de ICE Parque Nacional Calilegua. También colabora personal de la Policía Rural y Ambiental, de Seguridad Vial, de Jujuy Hidrocarburos; y el Same, que asiste permanentemente a todos los brigadistas cuando termina cada jornada de trabajo, garantizando su seguridad y bienestar.