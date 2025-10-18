La Pastoral Juvenil invita a vivir la vigilia de Río Blanco

La Pastoral de la Juventud de Jujuy invitó a jóvenes y familias a participar de una nueva edición de la Vigilia Juvenil, que se realizará hoy de 15 a 22.30 en el Templete de Río Blanco.

El encuentro, que cada año antecede al Domingo de la Juventud, será una jornada para compartir y celebrar la fe. Este año coincide además con el Día de la Madre, por lo que se espera una tarde cargada de emoción y alegría.

En dialogo con El Tribuno de Jujuy, Daiana Huanco y Milagros Valdiviezo, miembros de la Pastoral Juvenil, comentaron: "Queremos que sea un espacio para encontrarse, para reír, para rezar y sentirse parte. No se trata solo de venir a la iglesia, sino de vivir una experiencia distinta, con alegría", expresaron.

La vigilia comenzará con la Expo Carisma, un espacio donde los distintos grupos y movimientos juveniles mostrarán lo que hacen durante el año. Luego, los jóvenes saldrán a misionar por los barrios de Río Blanco compartiendo un mensaje de esperanza.

A las 19.30 se celebrará la Santa Misa, presidida por el obispo monseñor César Daniel Fernández, y a las 21 tendrá lugar "La Adoración al Santísimo". La jornada cerrará con testimonios, música, animación y juegos para celebrar la fe en comunidad.

MOMENTO| LA ADORACIÓN AL SANTÍSIMO ANTE CIENTOS DE FIELES.

"Queremos que los chicos puedan saltar, bailar y divertirse, pero también encontrarse con Dios y con otros jóvenes que están viviendo lo mismo", destacaron las coordinadoras, quienes esperan la participación de más de 2.500 jóvenes de distintos puntos de la provincia.

Espacio de escucha

Uno de los ejes centrales en los que trabajó la Pastoral Juvenil es la contención emocional y espiritual. Este año, el encuentro contará con la "Pastoral de la Escucha", un espacio en el que profesionales, psicólogos, religiosas, matrimonios laicos y sacerdotes brindarán acompañamiento a quienes lo necesiten.

"Muchos jóvenes hoy cargan con preocupaciones, ansiedad y tristeza. Queremos ofrecer un lugar donde puedan hablar, ser escuchados y sentirse acompañados", explicaron. También participará la Pastoral de Adicciones, con charlas sobre prevención y orientación.

DESDE LIBERTADOR

"Buscamos que nadie se sienta solo. La fe también se vive cuidándonos entre todos", agregaron.

La vigilia está pensada para jóvenes desde los 13 años, aunque la invitación se extiende a toda la comunidad. La entrada es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

Para más información, la pastoral se encuentra en redes como pastoral.juventudjujuy (Instagram), Juventud Jujuy (Facebook) y juventudjujuy (Tiktok).

En camino al Santuario

DESDE FRAILE | DURANTE LA PARADA EN LA PARROQUIA SAN ANDRÉS DE SAN PEDRO.

Luego de un largo camino de reflexión y compartir la fe, con calor y lluvia, hoy se espera el arribo al Santuario de Río Blanco de los 120 peregrinos de Libertador que partieron el jueves de la parroquia Señor y Virgen del Milagro. Se sumó San Francisco, Sagrado Corazón y Nuestra Señora del Rosario. También llegará la parroquia San Juan Evangelista de Fraile Pintado. Y anoche caminaban desde Perico para sumarse hoy a la vigilia y mañana a la misa de las 8.30.