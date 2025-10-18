Festejo para todas las madres

Hoy en San Pedro de Jujuy habrá un gran festejo por el día de las madres que tendrá lugar en la plaza central de la ciudad, donde habrá sorteos y números musicales.

La convocatoria será en la plaza Manuel Belgrano, a partir de las 21. En la oportunidad, el municipio ofrecerá dos shows populares y de primer nivel con Wily Campero y la joven mendieteña Oriana Reyes. Además, desde el Gobierno de la provincia, a través del programa “Siempre joven”, estarán en el escenario el grupo Reskate 80 y el Dj Andres.

La idea es pasar una linda noche con todas las madres de nuestra ciudad, dijeron desde la organización. Por eso se hizo extensiva la invitación a toda la familia sampedreña para que esta noche concurran a la plaza central y disfruten de los shows y sorteos preparados para la ocasión. Los números del sorteo se repartirán en el lugar, en diferentes puntos de la plaza. Habrá más de 100 regalos para las madres del Ramal, entre los que se destacan una heladera, cocina, lavarropas, diferentes electrodomésticos, bolsos y mochilas.