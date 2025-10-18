Copleros celebran a mamá en La Quiaca

Este domingo, dentro de los festejos por el Día de la Madre, la ciudad fronteriza se vestirá de fiesta con una jornada musical que tendrá como gran protagonista al conjunto jujeño Copleros, quienes subirán al escenario central de La Manka Fiesta 2025 para compartir su arte junto a destacados artistas nacionales.

El grupo, con 28 años de trayectoria, aprovechará la ocasión para presentar oficialmente su nuevo tema "La Manka Fiesta", una obra inspirada en la ancestral celebración cultural que año a año convoca a miles de familias del norte argentino.

Compuesta por Mauricio Rivero, con la participación de sus hermanos César y David Rivero, la canción fue grabada en el estudio Los Zurdos y contó con la colaboración de reconocidos músicos jujeños. La producción estuvo a cargo de César "El Chancho" Rivero, mientras que la mezcla y masterización se realizaron en el estudio El Garaje con Hugo "Pilo" Puch.

El videoclip oficial, dirigido por Luis Ocampo y Cristian Socpasa, fue rodado en distintos puntos emblemáticos de La Quiaca con el apoyo del intendente Dante Velázquez y su equipo, y estará disponible en las redes y canales oficiales de Copleros y del municipio.