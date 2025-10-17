°
17 de Octubre, Jujuy, Argentina
Elecciones 2025

Cierre de campaña de la Lista 501 en Palpalá en un acto cargado de simbolismo peronista

Con la presencia de Rubén Rivarola y los candidatos Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendiera, el espacio "El Frente Avanza Jujuy" realiza el cierre de campaña en el marco del Día de la Lealtad.

Viernes, 17 de octubre de 2025 21:00

En el marco de una fecha significativa como el Día de la Lealtad Peronista, este 17 de octubre se lleva a cabo en Palpalá el cierre de campaña de la Lista 501. El acto cuenta con la presencia de los candidatos Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta, quienes van a compartiur sus propuestas, sueños y compromisos con el pueblo jujeño.

La jornada, cargada de emoción y esperanza, reunió a referentes del peronismo jujeño como Rubén Rivarola, junto a vecinos, jóvenes, militantes y otras autoridades. "El Frente Avanza Jujuy" se presenta como un movimiento que busca conciliar miradas en función del futuro, con el objetivo de que el justicialismo vuelva a ser el "motor de la esperanza" en la provincia.

En este acto, se recuerda el significado histórico del 17 de octubre. Aquella esencia del peronismo, que perdura hasta hoy, se basa en la justicia social, la soberanía política y la independencia económica.

