°
18 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Día de la madre
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
La Quiaca
San Pedro de Jujuy
Centro Cultural “Jorge Accame”
Santuario de la Patrona de Jujuy
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina
Feprojuy
Día de la madre
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
La Quiaca
San Pedro de Jujuy
Centro Cultural “Jorge Accame”
Santuario de la Patrona de Jujuy
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina
Feprojuy

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
San Pedro de Jujuy

Festejo para todas las madres

Habrá sorteos, premios especiales y shows en vivo.

Juan Pinto
Sabado, 18 de octubre de 2025 03:08

Hoy en San Pedro de Jujuy habrá un gran festejo por el día de las madres que tendrá lugar en la plaza central de la ciudad, donde habrá sorteos y números musicales.

La convocatoria será en la plaza Manuel Belgrano, a partir de las 21. En la oportunidad, el municipio ofrecerá dos shows populares y de primer nivel con Wily Campero y la joven mendieteña Oriana Reyes. Además, desde el Gobierno de la provincia, a través del programa “Siempre joven”, estarán en el escenario el grupo Reskate 80 y el Dj Andres.

La idea es pasar una linda noche con todas las madres de nuestra ciudad, dijeron desde la organización. Por eso se hizo extensiva la invitación a toda la familia sampedreña para que esta noche concurran a la plaza central y disfruten de los shows y sorteos preparados para la ocasión. Los números del sorteo se repartirán en el lugar, en diferentes puntos de la plaza. Habrá más de 100 regalos para las madres del Ramal, entre los que se destacan una heladera, cocina, lavarropas, diferentes electrodomésticos, bolsos y mochilas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD