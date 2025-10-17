°
17 de Octubre,  Jujuy, Argentina
San Pedro de Jujuy
salud
HistoLetras
Chile
Wah Wah Blues
estafa
inseguridad
triple femicidio
Alerta Naranja
Urtubey

El tiempo en Jujuy

Alerta naranja por tormentas

Se estima que las lluvias comiencen aproximadamente a las 14.

Viernes, 17 de octubre de 2025 07:32

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja para parte de la provincia de Jujuy por tormentas fuertes, las zonas afectadas por alerta amarilla serán: Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.También pueden provocar ocasionalmente granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En tanto el alerta naranja es para las zonas de  El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara. 

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. También pueden provocar granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

En cuanto a las temperaturas para la capital, se espera una mínima de 19 °C y una temperatura máxima de 27 °C.

Recomendaciones

En el marco de la alerta naranja, el SMN emite una serie de recomendaciones para la población en general.

Alerta naranja por tormentas

1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios

2- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable

3-Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección

4- Evitá circular por calles inundadas o afectadas

5- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa por la gran cantidad de precipitaciones en poco tiempo, cortá el suministro eléctrico preventivamente

6- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

