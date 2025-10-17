El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja para parte de la provincia de Jujuy por tormentas fuertes, las zonas afectadas por alerta amarilla serán: Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.También pueden provocar ocasionalmente granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En tanto el alerta naranja es para las zonas de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. También pueden provocar granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

En cuanto a las temperaturas para la capital, se espera una mínima de 19 °C y una temperatura máxima de 27 °C.

Recomendaciones



En el marco de la alerta naranja, el SMN emite una serie de recomendaciones para la población en general.



Alerta naranja por tormentas



1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios



2- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable



3-Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección



4- Evitá circular por calles inundadas o afectadas



5- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa por la gran cantidad de precipitaciones en poco tiempo, cortá el suministro eléctrico preventivamente



6- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.