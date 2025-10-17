Yavi se prepara para celebrar 450 años de historia

Durante la presentación, el comisionado Antonio Borja destacó el valor histórico y simbólico de esta fecha, que coincide con la conmemoración de los Mártires de Yavi.

“Nuestra historia está marcada por la lucha de los pueblos originarios, la defensa de la independencia y la memoria de quienes forjaron nuestra identidad. Este aniversario es una oportunidad para reafirmar ese legado”

El programa incluirá actividades culturales, deportivas, académicas y comunitarias que se extenderán a lo largo de noviembre. Entre ellas se destacan el día sábado 08 el campeonato de tiro al blanco, el día 09 será la 4ta edición del “Trail Yavi”,

Uno de los momentos más significativos será la repatriación simbólica de los restos del Cuarto Marqués de Yavi, figura clave en las luchas por la independencia, cuyo homenaje se realizará el 14 de noviembre con una caminata con antorchas hacia la comunidad de La Falda.

Para el sábado 15 está previsto un campeonato de fútbol infantil, el domingo 16 será la competencia de ciclismo binacional y el día lunes 17 se dictará el taller de historia a cargo de la historiadora María Cristina Fernández en el CIC. Por la tarde se llevará a cabo una jineteada gauchesca y por la noche la serenata con artistas locales y provinciales.

Las celebraciones culminarán el día martes 18 de noviembre con el acto central y actividades ancestrales comunitarias como el desfile y la tradicional carrera de burros, la carga de leña y demostraciones de oficios rurales, en reconocimiento a las costumbres que siguen vivas en la región.

“Yavi es un pueblo con más de 450 años de historia, pero con raíces que se remontan a los pueblos originarios que habitaron estas tierras mucho antes de la llegada de los españoles. Este aniversario es un homenaje a esa continuidad cultural y a la fuerza de su gente”

El anuncio contó con la presencia del ministro de Cultura y Turismo de la provincia, Federico Posadas; el presidente de la Comisión Municipal de Yavi, Antonio Borja; y el secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena. También acompañaron la diputada provincial Mariela Ortiz, y autoridades locales.