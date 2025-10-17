Más de 1.500 docentes contra el bullying y el ciberbullying

Más de 1.500 docentes participaron de la conferencia "Bullying y Ciberbullying: Estrategias de Prevención, Detección e Intervención", que se realizó en San Pedro.

La ministra de Educación, Miriam Serrano, junto al intendente de San Pedro, Julio Bravo, encabezó la actividad, que se centró en reflexionar colectivamente sobre estos temas, y en brindar estrategias para una intervención oportuna y efectiva en el marco de la disertación que brindó la reconocida especialista María Zysman.

En su alocución, la ministra destacó la importancia de generar entornos de aprendizaje amigables, confiables y respetuosos para que los estudiantes puedan desarrollarse plenamente.

Durante su disertación realizada en el Club Atlético San Pedro, Zysman enfatizó la importancia de tratar a los alumnos con respeto y empatía, y destacó que la colaboración entre docentes, padres y alumnos es fundamental para lograr mejores resultados.

También, se transmitieron videos y se promovió la participación de los docentes, quienes mostraron compromiso e interés a lo largo de la conferencia.

Cabe mencionar que la referente brindó asesoramiento a los equipos técnicos de diferentes niveles educativos para fortalecer el abordaje institucional de las violencias.

La jornada se enfocó en el análisis de los factores que intervienen en las dinámicas del acoso entre pares y en establecer herramientas para su detección e intervención temprana.

Garantía en Catua

El Ministerio de Educación informó que está garantizado el servicio educativo en la Escuela 389 "Paso de los Andes", de Catua. La escuela de jornada completa y perteneciente al período especial, no logró cubrir los cargos de maestros de grado, pese a los ofrecimientos de la Junta Provincial de Calificación Docente. Por eso se implementó la estrategia de plurigrado: una docente dicta clases a los 20 estudiantes del primer ciclo (1º a 3º grado), otra enseña a los 12 del segundo ciclo (4º y 5º grado), y la directora está a cargo de 14 alumnos del tercer ciclo (6º y 7º grado).

Se destacó que se logró cubrir cuatro cargos docentes, y que también está garantizado el servicio alimentario escolar, que incluye desayuno, almuerzo y merienda para todos los niños y niñas que asisten a la institución.