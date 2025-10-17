°
17 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Plan “Jujuy construye”
PERICO
San Pedro de Jujuy
salud
HistoLetras
Chile
Wah Wah Blues
estafa
inseguridad
triple femicidio
Plan “Jujuy construye”
PERICO
San Pedro de Jujuy
salud
HistoLetras
Chile
Wah Wah Blues
estafa
inseguridad
triple femicidio

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1465.00

3884873397
PUBLICIDAD
San Pedro de Jujuy

Más de 1.500 docentes contra el bullying y el ciberbullying

La disertación de María Zysman se basó en darles estrategias para una intervención oportuna ante estos hechos.

Viernes, 17 de octubre de 2025 01:12
GRAN INTERÉS | FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN Y LA CONFERENCISTA, ANTE UN AUDITORIO REPLETO DE DOCENTES.

Más de 1.500 docentes participaron de la conferencia "Bullying y Ciberbullying: Estrategias de Prevención, Detección e Intervención", que se realizó en San Pedro.

La ministra de Educación, Miriam Serrano, junto al intendente de San Pedro, Julio Bravo, encabezó la actividad, que se centró en reflexionar colectivamente sobre estos temas, y en brindar estrategias para una intervención oportuna y efectiva en el marco de la disertación que brindó la reconocida especialista María Zysman.

En su alocución, la ministra destacó la importancia de generar entornos de aprendizaje amigables, confiables y respetuosos para que los estudiantes puedan desarrollarse plenamente.

Durante su disertación realizada en el Club Atlético San Pedro, Zysman enfatizó la importancia de tratar a los alumnos con respeto y empatía, y destacó que la colaboración entre docentes, padres y alumnos es fundamental para lograr mejores resultados.

También, se transmitieron videos y se promovió la participación de los docentes, quienes mostraron compromiso e interés a lo largo de la conferencia.

Cabe mencionar que la referente brindó asesoramiento a los equipos técnicos de diferentes niveles educativos para fortalecer el abordaje institucional de las violencias.

La jornada se enfocó en el análisis de los factores que intervienen en las dinámicas del acoso entre pares y en establecer herramientas para su detección e intervención temprana.

Garantía en Catua

El Ministerio de Educación informó que está garantizado el servicio educativo en la Escuela 389 "Paso de los Andes", de Catua. La escuela de jornada completa y perteneciente al período especial, no logró cubrir los cargos de maestros de grado, pese a los ofrecimientos de la Junta Provincial de Calificación Docente. Por eso se implementó la estrategia de plurigrado: una docente dicta clases a los 20 estudiantes del primer ciclo (1º a 3º grado), otra enseña a los 12 del segundo ciclo (4º y 5º grado), y la directora está a cargo de 14 alumnos del tercer ciclo (6º y 7º grado).

Se destacó que se logró cubrir cuatro cargos docentes, y que también está garantizado el servicio alimentario escolar, que incluye desayuno, almuerzo y merienda para todos los niños y niñas que asisten a la institución.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD