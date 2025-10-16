°
16 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Turismo en Jujuy

Más turistas recorrieron el país como también la provincia

Se desplazaron 1.440.000 viajeros por la Argentina.

Jueves, 16 de octubre de 2025 22:16
Atractivo | San Francisco comienza a recibir más visitantes.

Came confirmó que viajaron más turistas que el año pasado en relación a la fecha conmemorativa, aunque permanecieron menos tiempo para ajustar el gasto sin resignar consumos.

El buen clima, las reservas de último momento, la cercanía del verano y la necesidad de descanso, después de muchas semanas sin un fin de semana largo, impulsaron el movimiento.

Aprovechando el clima templado y una amplia agenda de eventos, durante el fin de semana largo por el Día del respeto a la diversidad cultural se desplazaron 1.440.000 turistas por la Argentina, 2,1% más que en el mismo feriado de 2024.

La estadía promedio se redujo a 2 noches (2,4 en 2024). De esta manera se dio una caída del 16,7%, con viajes más cortos y planificados a último momento, que permitieron seguir viajando aun en un contexto económico de menor poder adquisitivo.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 91.190, 1,5% menor en términos reales al año anterior. Se reflejó un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

En total, los turistas desembolsaron $ 262.627 millones, con una baja de 16,2% real frente a los $ 228.479 millones registrados en 2024, producto de la menor duración de las estadías.

En general, se observó una buena distribución del turismo interno, con ocupaciones destacadas en destinos naturales, termales y culturales, especialmente en Puerto Iguazú, Córdoba, Termas de Río Hondo, Villa Elisa, Tandil, El Chaltén, Mar del Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza, que se mantuvieron entre los más elegidos.

Como se señaló en la nota central esta provincia alcanzó excelentes nieves de ocupación que anticipan una auspiciosa temporada estival.

 

