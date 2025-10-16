Falleció José, el querido vendedor de maní de Perico

José, el vendedor ambulante de maní que se había ganado el cariño de los vecinos de Perico, falleció este 16 de octubre. Su presencia era habitual en las calles céntricas, donde lo reconocían por su trato amable con todos.

En noviembre pasado, su historia había tocado a la comunidad. Milagros Tolaba, una vecina, lo vio vendiendo su mercancía con escasa suerte cerca de un cajero automático. Decidió entonces replicar el "Batallón de Amor", una iniciativa solidaria originada en Venezuela, y organizó a través de redes sociales una compra colectiva de todos sus productos.

La respuesta fue inmediata. Vecinos se sumaron al grupo y en un día pactado le compraron toda su producción de maníes. El gesto no solo representó un alivio económico, sino un reconocimiento humano que emocionó al vendedor.

Recordarán a don José como el señor de sonrisa sencilla que, sin saberlo, inspiró un momento de unidad y solidaridad que los vecinos y familia no van a olvidar.