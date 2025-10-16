La plataforma TikTok es la nueva biblia de los viajeros

Un estudio reveló que el 72% de los usuarios argentinos descubre nuevos destinos en la plataforma y el 63% se inspiró para hacer un viaje gracias a un video.

La red social TikTok se consolidó como el nuevo motor de inspiración y planificación para millones de personas que buscan su próximo destino, con un impacto tan fuerte que está modificando los hábitos de los viajeros en todo el mundo.

En Argentina la influencia es contundente: un estudio de TikTok Insights reveló que el 72% de los usuarios locales asegura que la plataforma los ayudó a descubrir nuevos lugares, mientras que un 63% directamente se decidió a hacer un viaje por un contenido que vio en la aplicación.

Además, el 58% afirmó que los videos influyeron en la organización de su itinerario y en las actividades que realizó.

La plataforma se convirtió en una herramienta clave en todas las etapas del viaje. 1 de cada 3 argentinos busca información en TikTok para sus vacaciones, y la categoría "Vlogs y Turismo" es una de las cinco más buscadas.

El poder de la comunidad se refleja en el alcance de los hashtags: #Turismo: Superó los 1.000 millones de visualizaciones en los últimos 12 meses; #Viajes: Alcanzó casi 875 millones de vistas; y #TravelTok: A nivel global sumó 22 mil millones de visualizaciones en el último año.

Autenticidad

A diferencia de otras plataformas, en TikTok lo que más valoran los usuarios no son las producciones perfectas, sino el contenido auténtico. Lo que más atrae son paisajes y vistas naturales por su impacto visual; la cultura local a través de festivales, tradiciones y bailes; la gastronomía típica y la comida callejera; y Tips prácticos, itinerarios y recomendación de lugares poco conocidos, que es lo que más se comparte.

El impacto es tan real que algunos destinos explotaron turísticamente tras volverse virales. Por ejemplo Ksamil, Albania, un pequeño pueblo costero que vio un aumento del turismo de hasta un 500% después de que sus playas se popularizaran en la plataforma.