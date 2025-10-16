Experiencias turísticas para atraer visitantes a Jujuy

En la Feria Internacional de Turismo 2025 realizada entre el 27 y 30 del mes pasado, Jujuy participó con el objetivo de mostrar la diversidad de su oferta y consolidarse como un destino atractivo durante todo el año.

Contó con un stand donde reunió a municipios de las cuatro regiones, agencias, operadores y hoteles, presentó tres productos turísticos innovadores que combinan naturaleza, cultura, enoturismo, servicios personalizados y experiencias únicas.

Una de las propuestas más destacadas fue las Rutas del vino, que en la actualidad reúne a unas 18 bodegas distribuidas principalmente en la Quebrada de Humahuaca -reconocidas por sus vinos de altura- y en la zona de los Valles, donde se producen etiquetas con perfiles distintos gracias a los climas templados.

La provincia busca consolidar este circuito como una experiencia enoturística integral, que no solo incluye degustaciones, sino también visitas guiadas, recorridos por los viñedos, actividades culturales y oferta gastronómica regional.

Los vinos jujeños en la feria se presentaron en distintos espacios, como el stand de Argentina y en el Norte, con el fin de posicionar el producto en el mercado nacional e internacional.

El segundo producto fue Jujuy, Sí, quiero. Bodas de altura, una propuesta diseñada para parejas que buscan un destino especial para celebrar su casamiento.

Los escenarios naturales de la Quebrada de Humahuaca -con sus paisajes imponentes y su entorno único- convirtieron a la provincia en una opción cada vez más elegida por parejas de distintos puntos del país e incluso del exterior.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con el sector privado y los municipios, e incluye hoteles emblemáticos como El Manantial del silencio y La comarca en Purmamarca, el Hotel Huacalera, Casa Mocha y diversas bodegas que se sumaron a la oferta desde la zona de los Valles.

El programa permite organizar ceremonias con validez legal en Jujuy.

PRODUCCIÓN | LOS VINOS DE ALTURA ACTIVAN EL TURISMO EN LA QUEBRADA.

Se modificó la normativa provincial para que el lugar donde se realiza el casamiento sea considerado residencia durante esos días.

Esto posibilita que las bodas no sean solo simbólicas, sino que tengan reconocimiento oficial.

La tercera propuesta fue la Ruta de los cielos, un producto que aprovecha las condiciones geográficas únicas de Jujuy.

La mayoría de los pueblos se encuentran sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar, lo que garantiza un cielo limpio, con baja contaminación lumínica y una visibilidad ideal para la observación astronómica.

Esta ruta invita a los visitantes a contemplar la Vía Láctea y otros fenómenos celestes en escenarios naturales privilegiados. Además, se integra con otros atractivos provinciales, como el Tren Solar de la Quebrada, para potenciar una experiencia completa que combine naturaleza, ciencia y turismo sustentable.

Con estas tres propuestas, Jujuy refuerza su estrategia de diversificación turística. Desde el enoturismo y las experiencias románticas hasta la observación astronómica, la provincia busca consolidarse como un destino atractivo y competitivo en el mapa turístico nacional e internacional.