Incendio destruyó un local comercial

Un voraz incendio se desató durante la tarde del pasado jueves en un local de venta de indumentaria ubicado sobre la avenida Libertad al 180, de la ciudad de Libertador General San Martín. El incidente generó momentos de gran preocupación entre los vecinos de la zona. Un desperfecto eléctrico sería la causa del siniestro que ocasionó pérdidas totales para su dueña.

El comercio, identificado como "Joker Cap" y administrado por la joven emprendedora Agustina Barros, quedó completamente destruido por las llamas. Según las primeras informaciones, el siniestro se habría originado alrededor de las 17, por causas que aún son materia de investigación.

De acuerdo con versiones preliminares, un posible desperfecto eléctrico habría sido el detonante del fuego, que se propagó rápidamente por el interior del local, consumiendo por completo la mercadería y el mobiliario.

Personal de Bomberos Voluntarios trabajó intensamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a las viviendas linderas. A pesar de la rápida intervención, la familia González, que reside detrás del comercio, también sufrió daños materiales en su vivienda.

Por fortuna, no se registraron heridos, aunque las pérdidas económicas para la propietaria del local fueron totales. Las autoridades van a continuar realizando los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas del incendio.