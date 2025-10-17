Detenido con elementos de albañilería robados

Un sujeto fue detenido por el personal policial en cercanías del centro capitalino mientras caminaba con objetos de albañilería, de los cuales no supo justificar su tenencia. El aprehendido, que intentó darse a la fuga, fue trasladado a la Seccional 2° de Gorriti.

El hecho sucedió días pasados por la madrugada, cuando los uniformados del Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizaban recorridos preventivos en inmediaciones a la avenida Pueyrredón.

En esas circunstancias los agentes observaron a un hombre, conocido en el ámbito delictivo, que se desplazaba caminando cerca de la intersección con la calle Jorge Newbery, con una mochila.

Fue entonces que los uniformados le dieron la voz de alto al inculpado, quien intentó darse a la fuga corriendo.

Sin embargo, a los pocos metros de haber empezado a correr, el sospechoso fue interceptado y reducido. Tras esto, los efectivos procedieron a revisar lo que llevaba el hombre dentro de la mochila. Se trataba de elementos de albañilería y plomería, como ser una amoladora, un martillo y un par de guantes, entre otros.

Ante esta situación, los uniformados entrevistaron al sospechoso para saber si le pertenecían los objetos, aunque no supo justificar cómo los adquirió.

Finalmente, los efectivos secuestraron los elementos y trasladaron al aprehendido a la Seccional 2° del barrio Gorriti de la capital provincial.