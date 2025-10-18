Las lluvias y prácticas repudiables

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy tuvo un rápido accionar luego del temporal que azotó la ciudad en particular y la provincia en general la tarde del jueves. Apenas comenzó la lluvia, se activó el Comité de Emergencia Municipal (Coem), por lo que todos los integrantes de las áreas operativas diagramaron un plan de trabajo para asistir a los damnificados y solucionar problemas que se fueron dando con la lluvia y el viento.

En la zona de avenida Alfonsín casi llegando a Uruguay, debido a que el canal de riego que atraviesa todo lo que es el Bulevar de Agua en 25 de Mayo por la cantidad de residuos que arrojan los vecinos, formó un tapón provocando el rebalsamiento del mismo. "Con estos vientos y el chaparrón, se produjo un embotellamiento producto de la gente acostumbrada a tirar las basuras. Llenamos más de cuatro camiones de residuos que fuimos sacando del canal, desde un perro muerto hasta colchones, una heladera, sacamos una cocina, increíble", manifestó Mariano Solsona, subsecretario de Servicios Públicos.

El funcionario añadió que "lo que es el ingreso a la avenida Alfonsín, pasando la vía, se atascó el primer puente, entonces toda el agua empezó a bajar para lo que es el sector del 17 de agosto, Patricios, toda el agua empezó a bajar provocando que el Paseo del Maestro quede inundado".

De este modo, junto al equipo de Automotores, llegaron hasta el punto mencionado para comenzar a trabajar. "Tuvimos que introducirnos abajo del puente para cargar la retropala excavadora y comenzar a sacar todo por lo que el agua pudo retomar su curso normal", comentó Solsona agregando "lo mismo que el canal que pasa por Patricios". Junto al equipo de Tránsito, Defensa Civil, continuaron desarrollando diversas tareas.

Otro equipo a cargo de la Dirección de Medio Ambiente levantó algunos árboles que habían caído y otros que estaban por caerse, como así también el despeje de ramas. Estuvieron trabajando en calle Undiano sobre barrio Bernacchi, con otro grupo al frente de Salvador Massa, se cayó un árbol, por lo que procedieron también al despeje de las calles para normalizar el tránsito. Esto sumado a los integrantes de la Subsecretaría de Energía, Alumbrado Público que también procedieron a realizar un relevamiento por cables caídos y otros haciendo falso contacto.