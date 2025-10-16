La agenda de charlas de la 4º edición de “San Salvador Moda”

El Club de Emprendedores de la comuna capitalina ultima detalles de la 4° edición del evento "San Salvador Moda", que se desarrollará desde el 27 del corriente hasta el 1 de noviembre. Por ello, dieron a conocer la agenda de charlas que brindarán diferentes emprendedores y referentes de la moda de la provincia, como así también los enlaces para ser parte de esta experiencia innovadora.

Para el 27/10 a las 18, se realizará la charla "Leyenda: Vestir con Propósito", con la disertación de Paula Herrera, quien se referirá a cómo la moda puede unir diseño, ciencia y saber ancestral para crear conciencia. Con dicha propuesta se invita a repensar el acto de vestirnos como un gesto de identidad, belleza y respeto por la tierra porque cada prenda puede ser más que moda, puede ser una leyenda viva. Link: https://forms.gle/tB92q2ZjmUJgw2oM7.

El 28/10, a las 18, charla "Decisiones Estéticas en Fotografía de Moda: de la Marca a la Imagen", a cargo de Malu Habil. En el universo de la moda, cada fotografía cuenta una historia. Detrás de cada imagen hay un conjunto de decisiones estéticas que definen el estilo, la atmósfera y la identidad de la marca. Por ello, se propone explorar cómo elegir el entorno, la iluminación, el tipo de modelo y los recursos visuales para lograr imágenes coherentes y potentes, capaces de transmitir el espíritu de una colección. Link: https://forms.gle/pLMa48iN2xXdid6q9.

A las 19.15, charla "De la idea al impacto: el poder de soñar, crear y crecer como mujer emprendedora". Mediante dicha propuesta, Elena Roca, planteará que "todo comienza por una idea". Asimismo, abordará cómo nace un proyecto, el valor de visualizar los sueños (tabla de sueños, metas, visión personal). Además de compartir ejemplos de rutinas efectivas, organización y bienestar, la disertante aludirá a cómo la autenticidad, la raíz local y la identidad pueden transformarse en una marca con proyección global. Link: https://forms.gle/vMBK4dGgzwEyWUcC8.

Finalmente, el 29/10, a las 18, charla "El vínculo entre la Arquitectura y la Moda", cuya disertante será Elena Asaf, quien presentará los paralelismos entre el proceso creativo en la moda y la arquitectura, y reseñará trabajos del estudio en viviendas, arquitectura comercial y edificios.