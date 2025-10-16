Emprendedores del “Popu”

Los estudiantes emprendedores del IES Nº 7 "Populorum Progressio Intela" casa central presentarán hoy sus productos en el atrio de la iglesia Catedral, de 15 a 19. Y contarán con el cierre musical de Martín Lazarte.

Se trata de la segunda edición de la Expo de Emprendedores "Formando mi espíritu emprendedor", que cuenta con la organización del Departamento de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas (Date) de la institución terciaria.

Según indicaron en un parte de prensa que lleva la firma del representante legal, padre Oscar Alfredo Cáceres, "la iniciativa busca crear y recrear un espacio de muestra, promoción y venta de los productos, bienes y servicios generados por los estudiantes de las distintas carreras, favoreciendo el consumo interno en un clima estudiantil de convivencia, intercambio y vinculación entre pares y la comunidad jujeña".

La propuesta con los stands de distintos rubros estará disponible de 15 a 19 en pleno centro capitalino, en el atrio de la Catedral.

Será una buena oportunidad también para adquirir algún regalo para las mamás, que celebran su día el domingo, y a la vez colaborar con los estudiantes del Instituto de Educación Superior Nº 7.

El cantante Martín Lazarte, quien integra el dúo Jasy Memby, brindará un show musical para el cierre de la convocatoria, realizando así su aporte solidario.