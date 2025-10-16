Palazzo afirmó que "se viene un lindo desafío"

Bruno Palazzo, defensor de Gimnasia y Esgrima, dialogó con El Tribuno de Jujuy luego de la clasificación a cuartos y esperando la serie de la próxima instancia frente a Deportivo Madryn.

"Nos logramos sacar la espina de lo que fue la eliminación del año pasado y de lo que fueron estas últimas fechas del torneo", sostuvo el defensor en relación a las sensaciones que invadieron su cuerpo cuando se consumó el pase de ronda tras eliminar a San Miguel.

Siguiendo con el análisis de ese duelo frente al "trueno verde", el futbolista reconoció que "fuimos quienes hicimos mejor las cosas dentro del campo", logrando objetivo, ya que con el empate en 0 a 0 posibilitó el pase a la instancia siguiente porque tuvo la ventaja deportiva en este choque de quintos ubicados.

En cuanto a las formas de avanzar de ronda y teniendo en cuenta que el último domingo Gimnasia no jugó un buen encuentro en ninguna de sus líneas, Palazzo comentó que "no es necesarios partidos excelentes, pero sí partidos correctos".

"Este momento es dedicado para la familia, para el grupo", afirmó el entrevistado destacando el apoyo de los suyos y la unión que hay en el vestuario "lobo".

Mirando hacia adelante, pensando en la ida de cuartos de final ante Deportivo Madryn, el defensor "albiceleste" dijo que "se viene un lindo desafío", soñando con conseguir una victoria para ir tranquilos a la revancha en el Sur del país.

Gimnasia jugará el primer partido de la serie ante el "aurinegro" este domingo a las 14.45, con televisación de TyC Sports para todo el país.

Los de Módolo chocarán frente a un rival sureño que viene de perder la final por el primer ascenso con Gimnasia de Mendoza, encuentro donde saboreaba los laureles, pero su rival empató antes del cierre y en la definición por penales, el "lobo" no falló ninguno de sus tres primeros tiros y Deportivo Madryn fue todo lo contrario, fallando los tres.

Para el encuentro de este fin de semana, que tendrá como árbitro al polémico Lucas Comesaña, Gimnasia espera recuperar jugadores en pos de tener un mejor rendimiento y de sacar un buen resultado para después ir a Puerto Madryn a definir la llave, anhelando clasificar a semifinales soñando con ese segundo ascenso a la Liga Profesional.

Los muchachos vienen entrenando con todo.