Fue sorprendido mientras sustraía bienes de una casa

Un hombre fue detenido tras ser sorprendido in fraganti mientras sustraía numerosos bienes materiales de un domicilio. Dos cómplices del inculpado emprendieron la fuga al percatarse de la presencia policial.

De acuerdo a fuentes consultadas por este medio, el episodio se registró el pasado martes alrededor de las 20 en un sector del barrio Los Perales de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un hombre se percató de la presencia de tres sujetos que sustraían distintos elementos del domicilio de su vecino y al parecerle sumamente sospechoso alertó a una comisión de efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito que recorría el sector de manera preventiva.

Dos de los inculpados emprendieron la fuga al observar que se aproximaban los uniformados, mientras que un sujeto de 48 años fue detenido mientras intentaba extraer un televisor del inmueble.

Además, el domicilio tenía la puerta de ingreso forzada y en la vereda había un aire acondicionado portátil, entre otros bienes.

Por tal motivo el inculpado quedó detenido en la Seccional 55° a disposición de la Justicia.

Mientras que el damnificado radicó la correspondiente denuncia y logró recuperar sus pertenencias que habían sido secuestradas de manera preventiva.