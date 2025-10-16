Si se comprueba el matricidio, se cierra el caso

Continúa la investigación del caso que conmocionó a la provincia en los últimos días, el joven de 19 años que habría asesinado a su madre en la casa del barrio El Chingo, de la capital. Además, minutos después manejó su auto hasta el puente San Martín, se bajó del rodado, se arrojó, cayó en el lecho del Río Grande y hora más tarde perdió la vida en el hospital “Pablo Soria”. La causa se investiga como presunto homicidio, tipificado como parricidio en el artículo en el articulo 80 del Código Penal.

Para conocer en detalle cómo marcha la investigación, El Tribuno de Jujuy diálogo en exclusiva con el fiscal Diego Cussel, quien está al frente de la misma. “Todo se inició el día 14 (martes) a las 18 cuando vecinos de El Chingo ven salir humo de la vivienda de una vecina conocida por todos. Llaman al 911, en ese transcurso tras el llamado ellos toman la decisión de voltear la puerta y entrar a la casa porque sabían que la mujer estaba adentro, no era de salir mucho. Sofocan el incendio de la parte del comedor y después llegan los bomberos y los policías”, comenzó el relato de manera cronológica de los primeros instantes del hecho.

En ese primer momento los vecinos de la víctima fueron testigos de una situación que luego estaría relacionada al asesinato de la mujer. “En ese interin, cuando los vecinos van a voltear la puerta ven correr a un joven que se sube a un auto gris y minutos después el mismo auto es el que impacta en el puente y se tira”, repasó el titular de la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la propiedad e integridad de las personas.

Se trata del vehículo que finalizó su desplazamiento al impactar contra una baranda del puente San Martín, en el carril sur-norte hacia el barrio Chijra de la capital. Además, otro dato de relevancia aportaron los vecinos de los fallecidos. “Los vecinos dicen que es el hijo de la señora y que es quien habría salido corriendo cuando ellos llegaron”, aportó el fiscal.