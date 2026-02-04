27°
4 de Febrero, Jujuy, Argentina
La Rosa Teatro

Se repone la obra “La Isla” en el Lago Popeye

El grupo La Rosa Teatro vuelve a mostrar este trabajo que define como una experiencia única.

Miércoles, 04 de febrero de 2026 22:52
PROTAGONISTAS | CIRO MONTAÑO Y EDUARDO LÓPEZ DE LA ROSA TEATRO.

Mañana a las 21, se repone con una función a la gorra, la obra teatral "La Isla" del Grupo La Rosa Teatro. La puesta es en el Lago Popeye (al final de la avenida 19 de Abril), al aire libre.

La obra escrita por Germán Romano propone una experiencia única para contar la historia de un náufrago autoinfligido y un suicida fracasado.

Dos personajes, una isla, una palmera y un coco como el alma del universo, son los elementos de una historia conmovedora, profunda y original en un ambiente natural para vivir la experiencia teatral con todos los sentidos comprometidos en esta obra.

Cuenta con las actuaciones de Ciro Montaño y Eduardo López y la dirección de Gabriela Espinoza y Germán Romano, Daniel Manero en lo escénico y la composición musical de Galo Maidana.

La capacidad de espectadores es limitada. Las reservas de entradas se hacen al 388 434-2376.

 

