Todo listo para el Carnaval de Los Tekis 2026

Quedan pocos días para que comience el Carnaval de Los Tekis 2026, uno de los eventos más esperados del verano argentino. La cita será del 13 al 16 de febrero en la Ciudad Cultural de Jujuy, con un line up de lujo y novedades que prometen hacer de esta edición una experiencia inolvidable. Con cuatro noches de música, fiesta y alegría, el Carnaval de Los Tekis 2026 se consolida como el festival más importante del norte argentino y uno de los más convocantes del país.

La grilla de este año

EL PREDIO | SE COLMARÁ COMO CADA AÑO.

El escenario del Carnaval de Los Tekis recibirá a grandes artistas nacionales e internacionales en esta nueva edición. Así el viernes los protagonistas serán Los Tekis, Luck Ra, Los Nocheros, Carafea, Coroico, Ángelo Aranda, Los Mellis y DJ’s invitados. El sábado, los carnavaleros se encontrarán con Los Tekis, Luciano Pereyra, Kapanga, Franco Barrionuevo, Coroico, Willy Campero, Los de Jujuy y DJ’s invitados. La noche del domingo es de Los Tekis, Desakta2, Lázaro Caballero, Los Nombradores del Alba, Coroico, Tunay, Llokallas y DJ’s invitados. Y el cierre del lunes de Carnaval Grande, será con Los Tekis, El Chaqueño Palavecino, Q’ Locura, La Pepa Brizuela, Los Tabaleros, Coroico, Diableros y DJ’s invitados.

Promoción para adquirir entradas

LUK RA SERÁ PARTE DE LA GRILLA

Hasta el 16 de febrero, los tickets pueden adquirirse con Tarjeta Naranja en hasta tres cuotas sin interés. Además, los fanáticos cuentan con una promoción especial: el abono carnavalero de cuatro noches al precio de tres. Las entradas están disponibles en www.lostekis.com.ar/carnaval.

SE SUMA LUCIANO PEREYRA

Cash Less: una nueva forma de pago

Durante el Carnaval de Los Tekis se implementará el sistema cash less, un método de pago exclusivo para barras y food trucks dentro del predio de la Ciudad Cultural. Se trata de tarjetas recargables que pueden cargarse en el momento o las veces que el usuario desee. Los puntos de carga estarán distribuidos en el predio.

TUNAY CON TODA LA FIESTA

Los medios de pago habilitados para recargar son: efectivo, Mercado Pago, tarjetas de débito y crédito (Visa o Mastercard). Es importante destacar que las tarjetas del año pasado no tendrán validez en esta edición. En caso de que quede saldo, los asistentes podrán solicitar la devolución de manera digital, sin necesidad de hacer fila.