Banda de Sikuris de mujeres jujeñas nos representa en Perú

La Banda de Sikuris Warmikuna Tinkuchispa Sixilera Manta de Tilcara, integrada por mujeres músicas, se encuentra en Perú, para participar hoy del gran Concierto de Sikuris, Phusiris y Zampoñadas en el Teatro Municipal de Puno, organizado por Sikuris 27 de Junio Nueva Era.

La Banda de Sikuris jujeña, representa también a Argentina y está compuesta por damas del norte de nuestro país.

Además de ofrecer música sikuriana que la interpretan en carnavales y en la celebración de la Virgen de Copacabana en la Quebrada de Humahuaca, ofrecerán zambas y chacareras, ritmos argentinos que se esperan en el exterior.

El encuentro servirá al intercambio puesto que llegarán formaciones del país anfitrión como el Conjunto de Zampoñas Juventud Central de Chucuito (Perú) que aún mantienen el estilo característico de los zampoñistas chucuiteños de antaño, o la Asociación de Expresión Cultural Juvenil 29 de Setiembre de Ilave, quienes además tributarán un homenaje a un reconocido integrante que cumple 93 años de ejecución ininterrumpida del sikuphusa.

También de Perú, se suma la Agrupación Cultural de Sicuris Claveles Rojos de Huancané, convertido hoy en una de las agrupaciones más emblemáticas de la provincia chirihuana, junto al actor y músico Amiel Cayo.

Finalmente estarán en el Concierto el Proyecto Cultural de Carlos Enciso con la ejecución de Antaras Nasca y Sikuris 27 de Junio Nueva Era de la ciudad de Puno.

Julia Vera Quispe, presidenta de Sikuris 27 de Junio Nueva Era, explicó que este concierto forma parte del XVII Encuentro Internacional de Sikuris, que continuará la semana que viene con una instancia re reflexión sobre la música sikuriana y las nuevas tecnologías.